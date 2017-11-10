10.11.2017 (08:43)
В Армении военные медики ЮВО проводят углубленный медицинский осмотр вновь прибывающих военнослужащих из России
Военные медики филиала 1602-го военного клинического госпиталя (ВКГ) в рамках подготовки к новому учебному периоду приступили к проведению углубленного медицинского осмотра военнослужащих российской военной базы в Армении.
Особое внимание при осмотре военными медицинскими работниками уделено вновь прибывшим военнослужащим в соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Закавказье. В ходе медицинского обследования новобранцы Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов пройдут плановую сезонную вакцинацию и получат назначение по соблюдению адаптационных мероприятий к условиям высокогорной местности.
К обследованию в Гюмрийском филиале ВКГ, которое продлится до декабря, привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих, а плановую вакцинацию, также пройдут члены семей военнослужащих и гражданский персонал, работающий в российском соединении.
Углубленный медицинский осмотр и обследование военнослужащих, проходящих службу по контракту, членов их семей и вновь прибывающих военнослужащих по призыву проводится с целью контроля состояния здоровья и своевременного выявления инфекционных, вирусных и приобретенных в ходе прохождения службы заболеваний.
По итогам медицинского обследования врачи вынесут комплексное заключение о состоянии здоровья и физическом развитии каждого военнослужащего.