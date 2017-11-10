10.11.2017 (10:05)

На Северном Кавказе начался сбор с внештатными саперными отделениями

На базе отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии, начался сбор с внештатными саперными отделениями 58-й общевойсковой армии.

В мероприятии, которое пройдет в течение недели, примут участие около 300 военнослужащих, будет задействовано более 20 единиц военной и специальной техники, а также специально обученные минно-розыскные собаки породы лабрадор и восточно-европейская овчарка.

В ходе сбора внештатные инженеры изучат новые методы разминирования и отработают навыки применения общевойскового комплекта разминирования ОВР-2 и переносного индукционного миноискателя ИМП-2, которые поступили в текущем году на вооружение инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей общевойсковой армии ЮВО в рамках гособоронзаказа.

Сборы с внештатными саперными отделениями пройдут по плану подготовительного периода. Основной целью данных сборов является подготовка отделения для самостоятельного действия в составе мотострелковых подразделений в ходе выполнения задач в условиях минной опасности, обезвреживания взрывоопасных предметов, проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях.

Кроме того, специалисты выполнят нормативы по поиску взрывоопасных предметов на местности и внутри зданий с применением новых миноискателей, а также с привлечением специальных собак минно-розыскной службы.

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