10.11.2017 (09:56)
В авиационный полк ЗВО поступят восемь боевых ударных вертолетов нового поколения Ка-52
Инженерно-технический состав вертолетного полка Западного военного округа (ЗВО) приступил к приему восьми единиц вертолетов Ка-52.
Специалисты инженерно-технического состава выполнят осмотр принимаемой авиационной техники, проверят работу каждого из механизмов, а также проведут проверку технической документации.
Позже прибудет летный состав для проверки работоспособности всех систем, радиоэлектронного оборудования, работы двигателей. Летчики выполнят контрольный полет и перегонят вертолеты к месту постоянного базирования. Перегон вертолетов будет осуществляться в два этапа.
Ка-52 – боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения, предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание на взаимодействующие вертолеты и командные пункты сухопутных войск. Вертолет может обеспечивать огневую поддержку десанта.