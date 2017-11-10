10.11.2017 (09:30)

Группа антитеррора ЮВО блокировала и уничтожила условное НВФ под Волгоградом

В рамках проверки боеготовности подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгограде, было поднято по тревоге.

Подразделение блокировало и уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, проникшее на территорию военного городка и пытавшееся захватить штаб соединения.

Для усиления группы антитеррора были выделены дополнительные силы, в том числе 2 боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условных террористов на захваченной территории.

Также в ходе учения с военнослужащими отрабатывались приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения, и действия по идентификации обнаруженных самодельных взрывных устройств.

Подразделение антитеррора успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению.

Всего к отработке мероприятий антитеррора привлекалось около 50 военнослужащих, было задействовано 2 единицы боевой техники.

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