10.11.2017 (08:24)

Саперы ЮВО на Кубани с начала года ликвидировали свыше 3 тыс. взрывоопасных предметов времен ВОВ

С начала года военнослужащие недавно сформированного инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, обезвредили более 3 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Для их уничтожения было израсходовано около 1 тысяч взрывчатки.

Наиболее часто заявки поступают из районов, где в годы войны шли ожесточенные бои.

Ежедневно саперы ЮВО выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

С этой целью в полку сформированы подвижные группы разминирования, в состав которых входит более 50 наиболее подготовленных военнослужащих инженерно-саперных подразделений.

Всего с начала текущего года саперы ЮВО на Кубани выполнили более 300 заявок, поступивших от военного комиссариата края.

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