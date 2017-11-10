10.11.2017 (10:00)

До конца года в ВДВ поступит 20 современных БЛА

На вооружение подразделений беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск до конца 2017 года поступит порядка 20 многофункциональных беспилотных комплексов типа «Орлан», «Элерон» и «Тахион».

Беспилотные комплексы оснащены сменными модулями с тепловизионными, фото- и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также аппаратурой для ретрансляции.

Беспилотники планируется применять в ходе плановых мероприятий боевой подготовки для ведения воздушной, оптико-электронной, радио и радиотехнической разведки, передачи целеуказаний на ударные (огневые) средства и корректировки огня.

Кроме того, применение новых БЛА в ходе различных учений, в том числе и международных, позволит вести скрытную видео- и аэрофотосъемку удаленных районов.

Современные беспилотные комплексы способны находиться в воздухе от 2 до 18 часов и выполнять задачи на высотах от пары десятков до нескольких тысяч метров.

Благодаря особой аэродинамической форме БЛА способны развивать скорость полета от 40 до 160 км/ч и вести передачу данных оператору, находящемуся на расстоянии до 60 километров от беспилотника.

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