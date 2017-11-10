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10.11.2017 (08:05)

В войска РХБ защиты ВВО поступают новейшие роботизированные комплексы

В 2017 году в ходе перевооружения войск радиационной, химической и биологической защиты ВВО поступило порядка 20 единиц новой техники.

На ближайшее время спланированы поставки более 55 единиц новых и модернизированных специальных машин для войск РХБ защиты.

Среди них, современный мобильный роботизированный комплекс на гусеничной базе, который позволяет брать пробы из зон радиоактивного, химического и биологического заражения. Благодаря поставкам нового оборудования существенно расширятся возможности подразделений при работе в агрессивных средах.

За этот год в войска РХБ защиты ВВО поступили дымовые машины ТДА-3, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, машины специальной обработки УССО.

В основном, новая техника была распределена в подразделения отдельного соединения РХБ защиты, дислоцированного в Приморье.

Как отмечают командиры, современная спецтехника значительно превосходит существовавшие ранее образцы. Так, например, только один модуль универсальной станции специальной обработки заменил собой порядка 6-7 специальных машин.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Перевооружение
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