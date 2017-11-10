10.11.2017 (07:28)

Циклон не повлиял на боеготовность камчатской группировки

На Камчатский полуостров обрушился мощный снежный циклон, пришедший со стороны Охотского моря.

В соединениях и частях объявлено штормовое предупреждение, дежурные силы приведены в повышенные степени готовности. До подхода стихии на всех военных объектах были проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.

Спасательные суда и суда вспомогательного флота были приведены в готовность к выполнению задач по предназначению в акватории Авачинского залива. Полёты авиации и переходы кораблей скорректированы с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий.

Основной удар стихии пришелся на Петропавловск-Камчатский, Елизовский, Усть-Большерецкий и Мильковский районы. На этих территориях пройдет сильный снег с дождем, в прибрежных районах ветер усилится до 20 м/с, а на юге полуострова – до 30 м/с.

Ожидается, что буйство стихии на Камчатке продлится до конца недели.

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