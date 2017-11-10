10.11.2017 (06:36)

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота провели тренировку по горной подготовке

Во Владивостоке проведены специальные занятия по горной подготовке с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Для практической отработки задач в составе групп впервые использовался естественный горный рельеф местности одной из воинских частей гарнизона, благодаря чему появилась возможность в полном объёме освоить программу горной подготовки.

Проложенный в скалах маршрут предварительно разведали и протестировали опытные специалисты.

В ходе тренировки морские пехотинцы отработали нормативы по вязке узлов, надеванию и блокировке индивидуальной страховочной системы, маркировке веревки в бухту, практическому подъёму и спуску по закреплённой верёвке. Все элементы выполнялись в экипировке и со штатным оружием.

Всего к тренировке было привлечено около 50 военнослужащих соединения.

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