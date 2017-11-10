10.11.2017 (04:31)

Идет активное возрождение лучших традиций школы акванавтов-спасателей ВМФ России

Как сообщил в интервью журналистам начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов, служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России приступила к подготовке водолазов для погружения на 400 метров и более с борта океанского спасательного судна «Игорь Белоусов». В ближайшее время Главком ВМФ Адмирал Владимир Королёв утвердит детализированный план этой подготовки.

Планируется, что погружение водолазов на эту глубину может состояться летом-осенью 2018 года в рамках дальнейшего применения методик по работе водолазов ВМФ в режиме длительного пребывания под водой, разработанных Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ, а также в целях дальнейшего освоения глубоководного водолазного комплекса, которым штатно оснащено океанское спасательное судно «Игорь Белоусов»

«В основу этой подготовки ляжет успешный опыт погружения водолазов ВМФ на глубину более 300 метров с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» на Тихоокеанском флоте в октябре-ноябре текущего 2017 года. То есть речь идет о возрождении отечественной школы акванавтов ВМФ. Именно такую квалификацию (акванавт) получают водолазы Службы поисковых и аварийно-спасательных работ, освоив на практике методику работы в условиях длительного пребывания и работы под водой», - заявил капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Говоря о сути метода длительного пребывания под водой, который сейчас отрабатывают водолазы службы поисковых и аварийно-спасательных работ с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» на Тихоокеанском флоте, начальник СПАСР ВМФ пояснил:

«Это еще называют насыщенными погружениями (водолазные спуски методом длительного пребывания человека под повышенным давлением газовой среды). По сути это водолазные спуски из условий повышенного давления газовой среды барокамер водолазного комплекса с временем пребывания под повышенным давлением газовой среды, равным или большим времени полного насыщения тканей организма индифферентными газами, и последующей декомпрессией в этих барокамерах. Метод длительного пребывания предусматривает компрессию (повышение давления) до уровня насыщения, пребывание водолазов в водолазных барокамерах при этих условиях после водолазных работ (выхода в воду) и декомпрессию после установленного периода (количества) водолазных спусков».

Отвечая на вопрос о том, как велась подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины более 300 метров, которое они совершили буквально на днях в полигонах Тихоокеанского Флота, Дамир Шайхутдинов рассказал, что «вся подготовка велась и ведется поэтапно. Ранее, в 2016 году на судне «Игорь Белоусов» была отработана организация водолазных спусков методом кратковременных погружений, Это водолазные спуски из условий нормального давления окружающей среды с временем пребывания под водой или повышенным давлением газовой среды барокамер, не превышающем время полного насыщения тканей организма индифферентными газами, и возвращение в те же условия по режиму декомпрессии».

В 2017 году освоение глубоководного водолазного комплекса спасательного судна «Игорь Белоусов» и методик по длительному пребыванию водолазов-спасателей под водой было продолжено в полигонах Тихоокеанского флота. В частности, в летний период были проведены водолазные спуски методом длительного пребывания (насыщенных погружений) на глубину 30 метров с выходом водолазов в водную среду, что позволило всесторонне подготовить водолазов, обслуживающий персонал ГВК-450 и экипаж судна «Игорь Белоусов» к проведению водолазных спусков на большие глубины.

В настоящее время идет завершающий этап водолазных спусков методом длительного пребывания на глубину 300 м. В ходе спуска акванавты выполнили выход в водную среду вначале на 313 метров, а затем выход в водную среду и работу на грунте на глубине 317 метров.

Спуск на эту глубину в водолазном колоколе выполнили две тройки водолазов спасательного судна «Игорь Белоусов» и 328 экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ. Руководил водолазными спусками главный водолазный инспектор службы поисковых и аварийно-спасательных работ (СПАСР) ВМФ капитан 1 ранга Евгений Удалов».

«В соответствии с указанием Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, - научное сопровождение организации водолазных спусков с использованием глубоководного водолазного комплекса ГВК-450 осуществляют НИИ спасания и подводных технологий Военного Учебно-Научного центра ВМФ России. К этой важной работе, также, привлечена Военно-Медицинская Академия. Гарантийное и сервисное обслуживание спасательного судна «Игорь Белоусов» и средств обеспечения водолазных спусков на нем осуществляют АО «Адмиралтейские верфи» и АО «Тетис Про» соответственно. Это позволило успешно выполнить возложенные задачи.

В данном случае, речь идет не только об освоении техники. Ведется работа о практическом применении в морских условиях технологии проведения водолазных работ методом длительного пребывания на глубинах, подтверждения и проверки на практике разработанных методик возрождения школы подготовки акванавтов-спасателей в ВМФ. Акванавт – это квалификация водолазов, выполняющих водолазные работы методом длительного пребывания под водой. Это комплекс вовпросов, включающих в себя подготовку, поддержание физиологической натренированности, а также медицинское, продовольственное, и другие виды обеспечения», - подчеркнул капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Как сообщил в интервью журналистам начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов, «принятое в 2015 году состав ВМФ спасательное судно «Игорь Белоусов» проекта 21300 в настоящее время успешно выполняет задачи поисково-спасательного обеспечения в составе сил Тихоокеанского флота и используется по своему предназначению. Учитывая тот факт, что «Игорь Белоусов» является первым спасателем нового поколения крупного водоизмещения в составе Военно-Морского Флота, в ходе эксплуатации судна анализируется опыт его использования и прорабатываются различные направления дальнейшего улучшения характеристик судов этого проекта, в соответствии со стремительным процессом переоснащения всех составляющих ВМФ. Этим занимаются НИИ Спасания и Подводных Технологий, НИИ кораблестроения и вооружения совместно с проектантом судна АО «ЦМКБ «Алмаз». Прорабатывается вопрос серийного строительства судов проекта 21300».

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