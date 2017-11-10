10.11.2017 (03:24)

В 2017 году в РВСН темпы поставок инженерной техники и инженерного имущества увеличились в два раза

За последние время объемы поставок инженерной техники и инженерного имущества в воинские части Ракетных войск стратегического назначения возросли в два раза по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году в РВСН поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет.

В настоящее время проводится внедрение в войска перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести новых боевых ракетных комплексов, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования «Листва».

Поставка в войска машин инженерного обеспечения и маскировки повлекла за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования. Это, в свою очередь, позволило сократить в десятки раз человеческие трудозатраты на выполнение данных задач.

В числе основных задач, возложенных на инженерные подразделения РВСН, – инженерная разведка местности и объектов, фортификационное оборудование объектов, позиций и районов, занимаемых частями и подразделениями, подготовка и содержание маршрутов боевого патрулирования, полевых позиций, маршрутов движения и путей маневра частей и подразделений, скрытие и имитация позиций, районов и важных объектов. В настоящее время на вооружении инженерных подразделений РВСН находятся такие основные образцы техники, как инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства.



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