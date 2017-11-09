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09.11.2017 (23:59)

В Московской области будет установлен памятник первому Главнокомандующему РВСН

В городе Одинцово Московской области будет установлен памятник Герою Советского Союза, Главному Маршалу артиллерии, первому главнокомандующему РВСН Митрофану Ивановичу Неделину.

Монумент будет открыт в 2018 году ко Дню Победы.

9 ноября исполнилось 115 лет со дня его рождения. Ранее с инициативой увековечивания памяти одного из создателей ракетно-ядерного щита страны выступил Союз ветеранов РВСН.

Решение установить монумент в городе Одинцово Московской области обусловлено расположением штаба РВСН, который находится в Одинцовском районе. Место установки скульптурной композиции согласовано с местными властями – она появится в сквере на пресечении улицы, носящей его имя и Молодежной.

Справочно:

Легендарный военачальник Митрофан Иванович Неделин (9.11.1902 – 24.10.1960) - Герой Советского Сою­за, главный мар­шал ар­тил­ле­рии. Участник Гражданской войны в России, войны в Испании и Великой Отечественной войны. С 1955 года заместитель Министра Обороны СССР и одновременно Первый Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Памятники
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