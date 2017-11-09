09.11.2017 (23:59)
10 ноября состоится заседание совместной Коллегии МО Республики Беларусь и Российской Федерации
10 ноября 2017 г. под председательством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится очередное заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.
Коллегия рассмотрит вопросы обеспечения деятельности региональной группировки войск Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, подведет итоги работы за прошедший год и уточнит направления и задачи последующей совместной деятельности.
Также будут проанализированы результаты наиболее значимого и масштабного совместного мероприятия военного сотрудничества, проведенного в этом году - стратегического учения «Запад-2017».
По итогам заседания планируется принять решения, направленные на укрепление обороноспособности Союзного государства, и утвердить План сотрудничества оборонных ведомств России и Белоруссии на 2018 год.