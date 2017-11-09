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09.11.2017 (23:59)

10 ноября состоится заседание совместной Коллегии МО Республики Беларусь и Российской Федерации

10 ноября 2017 г. под председательством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится очередное заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.

Коллегия рассмотрит вопросы обеспечения деятельности региональной группировки войск Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, подведет итоги работы за прошедший год и уточнит направления и задачи последующей совместной деятельности.

Также будут проанализированы результаты наиболее значимого и масштабного совместного мероприятия военного сотрудничества, проведенного в этом году - стратегического учения «Запад-2017».

По итогам заседания планируется принять решения, направленные на укрепление обороноспособности Союзного государства, и утвердить План сотрудничества оборонных ведомств России и Белоруссии на 2018 год.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность , Коллегии
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