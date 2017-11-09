09.11.2017 (22:17)

10 ноября в Музее Победы пройдет церемония открытия бюста Маршала СССР Ивана Баграмяна

В Музее Победы 10 ноября состоится торжественное открытие бюста Маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Христофоровича Баграмяна. Приурочено это событие к 120-летию выдающегося советского полководца.

Открытие бюста в Музее Победы пройдёт при участии представителей руководства Министерств обороны России и Армении, посольства Армении, потомков полководцев Победы.

Установят бюст Ивана Баграмяна в Музее Победы – главном музейном пространстве, сохраняющем память о подвиге народов в победе над нацизмом. Работа скульпторов Мисака Мелконяна и Ашота Татевосяна украсит пантеон полководцев Музея Победы.

В рамках мероприятия прозвучат произведения великого армянского композитора Комитаса в исполнении Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением капитана 1 ранга А.А. Карабанова.

Под куполом Зала Славы музея пройдет демонстрация свето-звуковой инсталляции «Дорога к Победе», повествующей об основных вехах Великой Отечественной войны и о цене, которую заплатили дружественные народы бывшего Советского Союза.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице