09.11.2017 (21:39)

Парадам Великой Победы посвятили «Урок мужества» в Челябинске

В преддверии 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади столицы региональное отделение ДОСААФ организовало встречу учащихся челябинской средней школы № 15 с председателем региональной общественной организации участников боевых действий «Родина» и членом совета регионального отделения ДОСААФ полковником запаса Сергеем Седневым.

Ветеран провел для ребят «Урок мужества», посвященный трем парадам Великой Победы, ставшими символами воинской славы советского народа. Он рассказал о событиях, неразрывно связанных с историей нашей страны и имевших большое значение для всего мира.

Первое из них – парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года, после которого войска направлялись на передовую, которая к тому времени проходила недалеко от столицы. Этот парад в непосредственной близости от наступающих фашистских войск дал надежду многим странам, порабощенным гитлеровской Германией, на освобождение от захватчиков. Именно после этого парада наши войска смогли сорвать план молниеносной победы фашистов и отбросить их от нашей столицы.

Второе событие – еще один парад в столице нашей Родины, но уже после Великой Победы, который состоялся 24 июня 1945 года. В этом параде участвовали те войска и военная техника, которые сумели разгромить ненавистных врагов и бросить их штандарты к ногам руководителей победившего государства.

Третий парад – парад союзный войск, состоявшийся после окончания Второй мировой войны – 7 сентября 1945 года в поверженном Берлине. В нём вместе с нашими солдатами и офицерами прошагали войска союзников – Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Но уже тогда, когда весь мир ликовал и радовался окончанию мировой войны, наши союзники стали вынашивать планы противодействия Советскому Союзу, и на парад прибыли не командующие войсками, а лишь их представители.

Три парада, тысячи участников, объединенных единым замыслом. Три знаменательных события, но разные значения даже для союзных стран. Каждый из этих парадов имеет свое историческое продолжение в наши дни. Важно, чтобы эти события, их роль и их участники не оказались вычеркнутыми из нашей памяти – об этом говорил полковник запаса Сергей Седнев челябинским школьникам на «Уроке мужества»

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