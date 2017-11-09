09.11.2017 (21:32)

В Оренбурге открыт учебно-воспитательный центр ДОСААФ

В Оренбурге открыли учебно-воспитательный центр ДОСААФ.

В торжественной церемонии участвовали председатель комитета Государственной думы РФ по обороне, член попечительского совета ДОСААФ Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель комитета законодательного собрания Оренбургской области Надыр Ибрагимов, директор центра воспитательной работы «Подросток» Сергей Попцов, директор Бузулукского учебно-курсового комбината Виталий Егоров. Среди гостей были представители Римского отделения национальной ассоциации парашютистов Италии во главе с Адриано Токки.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Крохмалюк, приветствуя гостей, отметил, что «это событие знаменует новую грань уставной деятельности регионального отделения. Мы впервые открываем структурное подразделение, которое на основании полученной лицензии будет осуществлять самостоятельно образовательную деятельность».

Перед встречей Владимир Крохмалюк и Владимир Шаманов познакомились с десантниками из Италии. Они приехали в Россию, чтобы посетить могилу Героя Российской Федерации, старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии. В прошлом году итальянские парашютисты посвятили курсы по прыжкам подвигу оренбуржца. Он стал первым иностранным гражданином, удостоившимся такой чести.

Для гостей провели экскурсию по учебному центру, показали выставку военной техники и оружия времен Великой Отечественной войны.

В классе парашютной подготовки юным десантникам, уже совершившим по первому прыжку, были вручены соответствующие свидетельства. Итальянские гости сделали ребятам подарок, подарив флаг, с которым совершались прыжки на курсах имени Александра Прохоренко.

В стенах центра ДОСААФ Владимир Шаманов провел «Урок мужества» для учащихся кадетских классов Оренбурга и учащихся Платовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Александра Матросова Новосергеевского района. В ходе него депутат рассказал ребятам о подвигах героев, чьи имена вписаны в историю ратной славы нашей страны. Урок завершился просмотром фильма о Герое России Александре Прохоренко.

Затем гости, возложив цветы к памятнику «Защитник Отечества», отправились в Оренбургскую автомобильную школу ДОСААФ, где познакомились с работой образовательного учреждения и осмотрели технику, на которой курсанты осваивают военно-учетную специальность.

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