09.11.2017 (21:01)

В КВЦ «Патриот» огласили лауреатов премии «Красный маршрут»

Вчера в конгресс-центре КВЦ «Патриот» состоялось торжественное вручение премии «Красный маршрут». Мероприятие проводилось при поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства культуры РФ и Общенационального союза некоммерческих организаций. Кандидатов оценивал экспертный совет премии, в который вошли представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты в сфере развития отрасли туризма и некоммерческих организаций.

Победители в номинациях определяли по таким критериям как: соответствие сути проекта тематике и направлениям конкурсного отбора, потенциал международного имиджа проекта, оригинальность идеи и масштабность проекта.

По итогам отборочных туров лауреатами премии стали:

в номинации «За большой вклад в развитие российско-китайского сотрудничества в области военно-исторического (красного) туризма» –представительство Государственного Управления по делам Туризма Китайской Народной Республики;

в номинации «За большой вклад в развитие российско-китайского сотрудничества в области военно-исторического (красного) туризма» –Субъект Российской Федерации Ульяновская область;

в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут 2017 года в рамках направления Красного туризма» – субъект Российской Федерации Республика Карелия;

в номинации «Лучший водный туристический маршрут 2017 года в рамках направления Красного туризма» – субъект Российской Федерации Волгоградская область;

в номинации «Лучший военно-патриотический маршрут 2017 года в рамках направления Красного туризма» – Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот»;

в номинации «Лучший конгрессно-выставочный проект в рамках направления Красного туризма» – Конгрессно-выставочный центр «Патриот».

Справочно:

Всероссийская туристская премия «Красный маршрут» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Проведение конференции планируется сделать ежегодным и вывести на международный уровень. Организаторы уверены, что с каждым годом количество участников и уникальных проектов, будет только возрастать.

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