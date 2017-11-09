09.11.2017 (20:54)

Центральный архив МО РФ подготовил более 100 документов к личному приему граждан Министром обороны РФ

По поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Центральный архив Минобороны России подготовил более 100 документов, которые были переданы главой военного ведомства в ходе личного приема заявителям в Приемной Правительства РФ.

Среди архивных документов сборник, отражающий боевой путь Кирилла Ширини, ветерана-фронтовика, которому Министр обороны РФ вручил орден Отечественной войны II степени во время приема.

Также в целях противодействия фальсификации истории и популяризации героических страниц Великой Отечественной войны подготовлен и передан одному из заявителей комплекс архивных документов об участии курсантов Подольского пулеметно-артиллерийского и Пехотного военных училищ, участвовавших в обороне Москвы.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице