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09.11.2017 (20:48)

ВКС получили первую партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ

Специалисты Воздушно-космических сил получили первой партии новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону.

В ходе приемки представители инженерно-авиационной службы и летный состав провели контрольные проверки работы авиационной техники в различных режимах на земле и в воздухе.

В ближайшее время пара вертолетов Ми-28УБ будет переброшена в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , ВКС
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