10.11.2017 (06:00)

Современные пожарные танки впервые были задействованы в ходе учения в Амурской области

На территории арсенала Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Амурской области прошло межведомственное пожарно-тактическое учение с привлечением пожарного поезда и специальных пожарных машин (СПМ) на базе основного боевого танка Т-72.

По легенде учения «возгорание» произошло в результате удара молнии вблизи склада с боеприпасами. На тушение прибыло несколько пожарных расчетов арсеналов и ближайшего населенного пункта.

В виду опасности объекта оперативным штабом было принято решение о задействовании недавно поступившие бронированные пожарные «танки» в тушении.

Военные специалисты оперативно локализовали очаг возгорания и, благодаря подоспевшему пожарному поезду и современным тяжелым спецмашинам, залили водой и пеной весь участок условного пожара с безопасного расстояния.

В масштабном учении приняло участие около 10 пожарных расчетов арсенала, МЧС и специальный пожарный поезд Забайкальской железной дороги.

Справочно:

СПМ выпущен АО «Омский завод транспортного машиностроения». Машина имеет массу около 60 тонн и запас хода более 250 километров. Экипаж пожарного танка из трех человек, с помощью установленного на машине оборудования, способен тушить огонь на расстоянии до 100 метров.

Главное преимущество этого вида спецтехники при тушении пожаров — возможность использования ее непосредственно в наиболее опасных местах (тушение складов боеприпасов, очаг техногенной катастрофы). СПМ хорошо бронирован, обладает высокой проходимостью и несет в своем резервуаре до 25 кубометров воды или специального раствора.

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