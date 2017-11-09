09.11.2017 (19:21)

11 ноября в Москве состоится встреча военных строителей с будущими жильцами нового микрорайона

Военные строители готовят к сдаче и заселению очередные корпуса самого крупного микрорайона Москвы – 23 высотных корпуса на 5856 квартир.

Работы продолжаются в рамках поэтапной сдачи микрорайона (по мере готовности каждого корпуса).

В соответствии с решением Общественного совета при Минобороны РФ ведется постоянный мониторинг выполнения программы по сдаче в эксплуатацию жилья для военнослужащих в Москве.

Осуществляется постоянный общественный контроль, опираясь на пожелания и обращения военнослужащих и членов их семей.

Главному управлению обустройства войск и департаменту жилищного обеспечения удается согласовывать и оперативно реагировать на болезненные для очередников вопросы.

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