09.11.2017 (19:21)
11 ноября в Москве состоится встреча военных строителей с будущими жильцами нового микрорайона
Военные строители готовят к сдаче и заселению очередные корпуса самого крупного микрорайона Москвы – 23 высотных корпуса на 5856 квартир.
Работы продолжаются в рамках поэтапной сдачи микрорайона (по мере готовности каждого корпуса).
В соответствии с решением Общественного совета при Минобороны РФ ведется постоянный мониторинг выполнения программы по сдаче в эксплуатацию жилья для военнослужащих в Москве.
Осуществляется постоянный общественный контроль, опираясь на пожелания и обращения военнослужащих и членов их семей.
Главному управлению обустройства войск и департаменту жилищного обеспечения удается согласовывать и оперативно реагировать на болезненные для очередников вопросы.
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