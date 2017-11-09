09.11.2017 (19:13)

Эффективность авиации и ПВО ЮВО выросла в 3 раза

В подразделения авиации и ПВО Южного военного округа продолжается поставка новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Авиационные и вертолетные части и соединения ЮВО в рамках развития войск округа в период с 2012 по 2017 год получили на вооружение более 200 единиц новых и модернизированных образцов авиационной техники, в том числе самолеты Су-25СМ, Су-27СМ, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26.

Кроме того, продолжается перевооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО на новейшие зенитно-ракетные комплексы и системы, такие как С-400 «Триумф», «Тор-М2», «Бук-М2», «Бук-М3», С-300В4, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Так, ранее на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Накануне личный состав зенитного ракетного полка мотострелковой дивизии, дислоцируемый в Ростовской области, принял на вооружение ЗРС «Тор-М2».

Всего в подразделения ПВО ЮВО поступило более 100 единиц новейших ЗРС и ЗРК.

В свою очередь, перевооружение войск ПВО и авиации военного округа повысило их боевые возможности в 3 раза по сравнению с 2012 годом.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

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