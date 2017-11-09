09.11.2017 (19:08)

«Красная звезда» расскажет о начинающемся учении «Боевое братство–2017»

В номере пятницы публикуется информация о начинающемся 10 ноября на территории Республики Таджикистан финальном этапе совместного оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности «Боевое братство–2017».

«Красная звезда» информирует о вручении Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу ветерану Великой Отечественной войны ордена, которым его наградили 72 года назад.

Сообщается также об открытии первым заместителем Министра обороны России Русланом Цаликовым в Общевойсковой академии Вооружённых Сил очередного сезона учебного курса «Армия и общество».

Начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Дмитрий Труненков рассказывает о развитии этого всероссийского военно-патриотического общественного движения.

Кроме того, публикуются интервью с командиром старейшего радиотехнического полка ВКС полковником Сергеем Дубинцевым и материал о Тихоокеанском высшем военно-морском училище, которому на днях исполнилось 80 лет.

В рамках проекта, реализуемого совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные Силы России за неделю».

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