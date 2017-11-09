09.11.2017 (18:00)

В Москве прошло заседание Главного штаба Юнармии

Сегодня в Москве прошло заседание Главного штаба Юнармии. Члены Главного руководящего органа Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения подвели предварительные итоги работы в 2017 году и приняли важные решения для жизни юнармейского движения. В качестве почетного гостя на заседании присутствовал статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

Были обсужден комплекс летних мероприятий и детских лагерей, проведенных с мая по сентябрь. В этот период прошло более 7,5 тысяч мероприятий с участием юнармейцев. За летние месяцы более 16 тыс. юнармейценв отдохнули в 40 детских лагерях (108 смен) при активной шефской помощи воинских частей и учреждений Минобороны России, а также в 32 лагерях при поддержке ДОСААФ России и региональных властей.

Также на заседании Главного штаба Юнармии был рассмотрен и утвержден план юнармейских мероприятий на предстоящий год. Он включает мероприятия, спортивные и военно-спортивные соревнования, а также летние юнармейские лагеря и специализированные смены. План был принят, но в течение года он будет дополняться. Кроме того, были обсуждены методики и способы взаимодействия с региональными властями.

В Главный штаб Юнармии входит 37 человек – представители Минобороны РФ, известные общественные деятели, спортсмены, депутаты Госдумы РФ, руководители органов региональной исполнительной власти, начальники региональных штабов Юнармии. Членами Главного штаба являются начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ полковник Михаил Барышев, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков (начальник Главного штаба), первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров, вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин, президент Федерации военно-тактических игр Михаил Галустян, советник председателя ДОСААФ России, Герой России Вячеслав Сивко и другие.

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