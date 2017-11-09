09.11.2017 (18:54)

Противодиверсионный катер «Грачонок» отправился к месту несения службы

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» после прохождения швартовных и заводских ходовых испытаний отправился к месту несения службы.

На протяжении двух месяцев катер проходил полный цикл государственных испытаний на полигонах боевой подготовки Северного флота.

Предназначенный для отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами катер оснащен гидроакустическим комплексом, позволяющим обнаруживать движущиеся и неподвижные объекты на различной глубине и дистанции.

Против надводных, береговых и воздушных целей противодиверсионный катер может применить крупнокалиберный пулемёт, который размещён в носовой части и может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах управления.

Также на катере проекта «Грачонок» установлена барокамера для обеспечения безопасности водолазных спусков на средние глубины и применена система видеонаблюдения за надводной обстановкой.

Визуальный мониторинг подводной среды экипаж катера может осуществлять при помощи необитаемого подводного аппарата.

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