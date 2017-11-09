09.11.2017 (16:48)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища учатся на крейсере «Аврора» вязать морские узлы

Воспитанники 5 класса Нахимовского военно-морского училища впервые сели за парты в двух учебных классах, расположенных на корабле-музее крейсере «Аврора».

Кадеты приступили к освоению новой для себя дисциплины «Такелажное дело» в рамках обязательной для воспитанников училища программы дополнительного профессионального образования.

Курс «Такелажное дело» предназначен для кадетов 5-7 классов. На занятиях школьники постигают мастерство вязания сложных узлов, используемых в морском деле – булинь, выбленочный, брамшкотовый, паловый, сваечный и многие другие узлы, используемые на флоте для раскрепления грузов на палубе кораблей, их подъема с помощью такелажных приспособлений, а также в спорте – в альпинизме и экстремальном туризме.

Подготовка и занятия по дисциплине «Такелажное дело» на протяжении ряда лет организуются Боцманским клубом, созданным при НВМУ.

При достижении определенного уровня мастерства в такелажной подготовке нахимовцы получают знаки Боцманского клуба.

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