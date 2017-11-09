09.11.2017 (18:47)

В Военно-медицинской академии прошла Всероссийская научная конференция «Психофизиология профессионального здоровья человека»

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошла Всероссийская научная конференция «Психофизиология профессионального здоровья человека».

В ходе мероприятия с основными докладами выступили заведующий кафедрой военной психофизиологии В.Н. Сысоев, представители Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина О.О. Рюмин и Ж.Н. Шевченко.

Также свои доклады представили ученые концерна «Росэнергоатом», Ленинградской атомной электростанции, Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, Института медико-биологических проблем РАН и многие другие.

На конференции было представлено в общей сложности 20 докладов. В материалы, которые были опубликованы к открытию конференции, вошло около 70 работ 113 авторов. Более половины публикаций были представлены кафедрами и научно-исследовательскими лабораториями Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

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