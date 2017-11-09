09.11.2017 (12:23)

Военная академия МТО удостоена Гран-при фестиваля народного творчества воинских коллективов «Катюша»

По итогам XII фестиваля народного творчества воинских коллективов «Катюша» решением жюри Военная академия материально-технического обеспечения (МТО) была удостоена Гран-при фестиваля.

Успешно выступил и вокально-инструментальный ансамбль «Молодость» Вольского института материального обеспечения, занявший 1 место в номинации «Лучший вокально-инструментальный ансамбль». В числе призеров также вокальный ансамбль «Патриоты» Военного инженерного-технического института и вокально-хореографический ансамбль «Пензенские оружейники» Пензенского артиллерийского инженерного института, они заняли первое и третье места соответственно в номинации «Лучший вокальный ансамбль».

Достойные результаты продемонстрировали курсанты Омского автобронетанкового инженерного института и Пензенского артиллерийского инженерного института в номинациях «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» и «Авторская песня».

Известным деятелям культуры, в том числе заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, народному артисту России Максиму Дунаевскому, певцу и композитору, участнику проекта «Фабрика звезд» Алексею Хворостяну и другим пришлось нелегко при выборе победителей из-за высочайшего уровня исполнительского мастерства всех членов конкурса.

В этом году фестиваль прошёл на международном уровне с участием представителей стран СНГ. В состав жюри входили представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, Союза композиторов и Союза писателей России, заслуженные народные артисты России и известные музыкальные исполнители.

В конкурсе приняли участие представили из 31 региона Российской Федерации и пяти стран СНГ (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия и Казахстан). Конкурсное состязание в этом году проведено в номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Авторская песня», «Звезда России» и «Виват, Победа!».

Справочно:

Конкурс народного творчества воинских коллективов «Катюша» организован оргкомитетом с участием представителей Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации и Центрального Дома Российской Армии, министерств обороны государств — участников СНГ, Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, силовых структур Российской Федерации, известных деятелей культуры и искусства.

Фестиваль успешно популяризирует военную песню, открывает новые таланты среди военнослужащих и членов их семей, активно стимулирует творчество самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни.



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