09.11.2017 (18:17)

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в море

В соответствии с планом боевой подготовки малые ракетные корабли (МРК) Балтийского флота «Серпухов», «Гейзер» и ракетный катер «Димитровград» успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Малыми ракетными кораблями и ракетным катером были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Стрельбы выполнялись из 76 и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

В рамках выхода в море экипажи кораблей выполнили электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника.

Кроме учебно-боевой деятельности в море экипажи отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности в море и проведением тренировок по борьбе за живучесть.

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