09.11.2017 (14:11)

Военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ готовятся к десантированию в горах Таджикистана

Военнослужащие разведывательного подразделения Ульяновского соединения ВДВ в ходе учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности

(КСОР ОДКБ) «Боевое братство-2017» совершат десантирование в горах Таджикистана.

Первые подразделения Ульяновского соединения ВДВ уже переброшены в район проведения совместного учения.

Переброска всего воинского контингента российских десантников численностью около 300 человек из Российской Федерации в Республику Таджикистан проводится самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

В середине ноября российский воинский контингент примет участие в основной фазе совместного учения по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

В ходе совместных учений ульяновские десантники для десантирования парашютным способом в горах Таджикистана планируют применять парашютную систему специального назначения «Арбалет».

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