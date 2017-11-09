09.11.2017 (16:43)

В перевооружаемые соединения РВСН поставят первые универсальные тепловые машины УТМ-80М

В перевооружаемые соединения РВСН спланирована поставка первых универсальных тепловых машин УТМ-80М. В настоящее время организовано серийное производство этой машины.

Данная машина разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники.

Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок «Ярс» с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 20 метров.

Первая машина УТМ-80 поступит в Тагильское ракетное соединение.

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