09.11.2017 (17:39)

В Екатеринбурге состоится первая отправка новобранцев на военную службу

В субботу, 11 ноября, в Екатеринбурге состоится первая отправка новобранцев из Свердловской области к местам несения военной службы. Воинский эшелон с 349 юношами направится в Приморский край для комплектования войск Восточного военного округа.

На митинге по случаю такого события перед молодым пополнением выступят с напутственным словом представители военного комиссариата Свердловской области, Комитета солдатских матерей региона, ветеранских и других общественных организаций.

Помимо этого, сотрудники военкомата проведут для всех желающих обзорную экскурсию по областному сборному пункту, познакомят с организаций службы, питания, размещения и досуга новобранцев.

Перед отправкой в войска все они будут переодеваться в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета.

На всем пути следования призывники будут обеспечены рационами питания. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия для молодого пополнения, организовано трехразовое горячее питание, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды новобранцев. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание в вагонах-ресторанах.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

В разделе «Призывникам» (подразделе «памятка призывнику») можно получить полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве и прохождении военной службы.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

С 16 ноября в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил начнет свою работу «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

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