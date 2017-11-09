09.11.2017 (15:18)

Командование Черноморского флота провело в Севастополе личный приём граждан

В Севастополе, в Приёмной Президента Российской Федерации начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина провёл приём граждан по личным вопросам.

Данное мероприятие проводится по специальному графику в соответствии с распоряжением полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе должностными лицами органов государственной власти и организаций.

В мероприятии приняли участие должностные лица флота, в компетенцию которых входит рассмотрение вынесенных на приём проблемных вопросов. На встрече с гражданами присутствовали заместитель командующего по работе с личным составом, руководитель кадрового органа, представители юридической, финансовой, медицинской служб флота, Южного регионального управления жилищного обеспечения МО РФ и Черноморского отделения по работе с обращениями граждан Общественной приёмной Минобороны России.

Основная часть вопросов касалась порядка получения в собственность жилья военнослужащими, уволенными с военной службы.

Заявители получили квалифицированные консультации специалистов, для каждого из них в зависимости от конкретной ситуации был доведен алгоритм действий для решения проблемных вопросов.

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