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09.11.2017 (16:13)

Связисты Оперативной группы российских войск в Приднестровье провели тренировку по установлению связи в экстремальных условиях

В занятиях по проверке уровня готовности специалистов связи Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие около 40 военнослужащих, было задействовано 5 единиц техники связи.

По замыслу тренировки военнослужащим необходимо было установить связь между полевым и стационарным узлом связи.  Для выполнения задачи военнослужащие использовали подвижную радиостанцию средней мощности (Р-161А2М), подвижную радиорелейную станцию (Р-409МП), аппаратные телеграфной (П-238ТК) и телефонной (П-244ТН) связи.

Военные связисты выполнили нормативы по установлению радиосвязи с одним из корреспондентов подготовленными средствами, а также установлением засекреченной телефонной и телеграфной связи при неподготовленных радиосредствах и каналах дистанционного управления.

Занятие со связистами ОГРВ ПРРМ носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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