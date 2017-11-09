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09.11.2017 (13:56)

Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали посадку и взлет вертолетов с палубы фрегата «Адмирал Григорович»

Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» совместно с пилотами вертолетов Ка-27ПЛ (противолодочный) и Ка-27 ПС (поисково-спасательный) отработали в морском полигоне практические посадки и взлеты с палубы корабля, провели тренировку по поиску и слежению за подводной лодкой, а также поиску человека, оказавшегося в воде.

В ходе работы авиации на фрегате «Адмирал Григорович» прошли тренировки корабельных расчетов авиационного комплекса корабля, обеспечивающих полёты вертолётов в соответствии с их предназначением.

В тренировке было задействовано 2 пары вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили 20 взлетов и посадок на палубу корабля.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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