09.11.2017 (10:14)

В Хабаровском крае военнослужащие военной полиции ВВО отработали защиту автомобильного кортежа

В Хабаровском крае на одном из специализированных учебно-тренировочных комплексов состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО) по сопровождению кортежа с высокопоставленным должностным лицом.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали движение в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.

На одном из участков дороги на автомобильный кортеж было совершено нападение группой условных террористов.

В целях защиты автоколонны военные полицейские совместно с военнослужащими ВАИ выполнили блокирование группы нападавших и отвод автомобиля с должностным лицом в безопасное место.

В ходе учебного боя условные боевики, не сумевшие реализовать свой замысел, попытались скрыться на автомобиле.

Военнослужащие военной полиции отработали задачи по осуществлению погони со стрельбой в движении, блокированию автомобиля противника и задержанию нападавших.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе дымы, холостые боеприпасы.

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