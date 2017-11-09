09.11.2017 (07:39)

В ВВО подвели итоги контрольной проверки за 2017 учебный год

В войсках Восточного военного округа (ВВО) завершена контрольная проверка за 2017 учебный год. Всего проверено более 200 подразделений и воинских частей округа.

В целом представителями Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, комиссиями командования военного округа отмечается повышение уровня подготовки офицеров и личного состава подразделений по тактической и тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин и специальной техники. Общая оценка проверенных подразделений ВВО – «хорошо».

По итогам учебного года 29 подразделений претендуют на присвоение почетного наименования «ударное».

В частности, танковая рота мотострелкового соединения округа в Приморье, подразделения мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Забайкалье и Бурятии, подразделение округа на Курильских островах, а также ряд эскадрилий штурмовой и армейской авиации, три подразделения морской пехоты ТОФ на Камчатке и Приморье, ГВРК «Варяг», подводный крейсер «Владимир Мономах».

В ходе проверки подтвердили высокое наименование «ударное» мотострелковые роты соединений округа в Амурской области, Хабаровском крае и на Курильских островах.

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