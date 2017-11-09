09.11.2017 (08:40)

Истребители ВВО в ходе учения в Хабаровском крае уничтожили группу самолетов условного противника

В Хабаровском крае в ходе учебно-тренировочных полетов летчики многофункциональных истребителей Су-35С истребительной авиачасти Восточного военного округа (ВВО) вступили в воздушное противоборство с группой самолетов условного противника, пытавшейся завоевать господство в воздухе в стратегически важном районе.

В ходе полетов экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав технику одиночного и группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на различных высотах в условиях динамично меняющейся обстановки.

В ходе тактического противоборства в небе летчики поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.

Кроме того, был отработан комплекс различных элементов боевой подготовки, в частности, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

Помимо этого отдельным полетным заданием для каждого летчика стало выполнение фигур сложного и высшего пилотажа.

Учебно-тренировочные полеты истребительной авиации ВВО проходят в рамках боевой подготовки войск. Они позволяют летчикам усовершенствовать свои профессиональные навыки.

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