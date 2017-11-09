09.11.2017 (14:47)

Военный комиссариат Сочи направит в войска ЮВО более 400 новобранцев

Военный комиссариат Сочи в ходе осенней призывной кампании направит на военную службу более 400 новобранцев.

Молодое пополнение распределено по всем родам и видам Вооруженных Сил России – РВСН, ВДВ, ВКС и ВМФ.

Более 70 процентов новобранцев будут проходить военную службу в Южном военном округе.

Более 50 молодых ребят прошли обучение в Лазаревской автошколе ДОСААФ России и получили военно-учетную специальность «водитель».

Молодые военнослужащие будут прибывать к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый новобранец получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице