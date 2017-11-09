09.11.2017 (14:35)

Известный журналист Владимир Соловьев выступил с лекцией перед слушателями Общевойсковой академии Вооруженных Сил

Российский журналист, теле- и радиоведущий, член Общественного совета при Минобороны России Владимир Соловьев в рамках курса «Армия и общество» выступил с лекцией «Информационные войны» перед профессорско-преподавательским составом и слушателями Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

В своем выступлении он подробно остановился на актуальных угрозах и вызовах национальной безопасности, рассказал о методологии ведения информационного противоборства и основных вопросах взаимодействия армии и гражданского общества в информационных войнах.

При этом Владимир Соловьев особо отметил, что за последние несколько лет Вооруженные Силы стали одним из опорных институтов российского общества. В завершении лекции он ответил на вопросы слушателей и преподавателей академии.

Справочно:

На курсе «Армия и общество» рассматриваются актуальные вопросы военного строительства, национальной безопасности Российской Федерации, укрепления взаимодействия армии и общества, армии и оборонно-промышленного комплекса. Лекции курса проходят регулярно в высших военных учебных заведениях Минобороны России с участием ведущих военных экспертов и руководства военного ведомства.



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