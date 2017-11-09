09.11.2017 (11:53)

На Кубани проведено антитеррористическое учение со спецназом ЮВО

На полигоне Молькино в Краснодарском крае в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности с подразделением специального назначения Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение.

Спецназовцы отработали вопросы, связанные с поиском и обнаружением отряда незаконного вооруженного формирования (НВФ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Элерон», его преследованием и уничтожением в лесополосе

По замыслу учения, группа террористов была обнаружена вблизи стратегически важного объекта. При помощи беспилотного летательного аппарата был вычислен маршрут движения группы, её численный состав и вооружение.

В специальном учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц вооружения и военной техники.

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