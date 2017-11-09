09.11.2017 (13:38)

В российской военной базе в Армении проводятся мероприятия по переводу военной техники на зимний режим эксплуатации в условиях высокогорья

Военнослужащие российской военной базы в Армении проводят мероприятия по переводу вооружения и военной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации в условиях высокогорной местности.

Для обслуживания вооружения, автомобильной и бронетанковой техники, а также современных комплексов связи и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в соединении оборудовано более 50 специализированных мест и постов технического обслуживания. Обслуживающие и ремонтно-восстановительные работы на технике проводятся в парках боевых машин в пунктах дислокации подразделений, а также на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

На каждой единице военной техники военнослужащие в течение месяца регламентного обслуживания выполнят более 100 различных заданий и операций по подготовке авто и бронетехники к зимнему эксплуатированию на высотах над уровнем моря от 1,5 до 2,5 тыс. метров. Новые образцы техники, находящиеся на гарантии заводов-изготовителей, будут обслуживаться специалистами представителями предприятий.

Всего к переводу ВВСТ соединения привлечено более 500 военнослужащих и задействовано более тысячи единиц техники, на которую выделено порядка 40 тонн горюче-смазочных материалов.

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