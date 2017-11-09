09.11.2017 (12:02)

Истребительный авиаполк ЦВО, базирующийся на пермском аэродроме «Сокол», отмечает 65-летний юбилей

Истребительный авиаполк Центрального военного округа, базирующийся на пермском аэродроме «Сокол», отмечает 65-летний юбилей.

Полк охраняет воздушное пространство Урала, основу его парка составляют современные модификации истребителя-перехватчика МиГ-31, единственного в истории советских и российских ВВС самолета, официально именуемого «воздушным кораблём».

В октябре экипажи полка удостоились отличной оценки по итогам летно-тактического учения истребительной авиации Центрального военного округа в Астраханской области. В ходе учения летчики поразили все мишени, имитирующие вертолеты и беспилотные летательные аппараты на различных высотах.

В полку проходит плановое обновление авиапарка. В апреле 2017 года по гособоронзаказу поступили шесть модернизированных истребителей МиГ-31БСМ, призванных заменить самолеты ранних модификаций. Новая техника обладает усовершенствованной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, поражения – 280 км. Истребитель способен одновременно обнаруживать до 24 воздушных целей и поражать восемь из них.

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