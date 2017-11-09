09.11.2017 (13:13)
В Оренбургской области проведена проверка боеготовности подразделений антитеррора ЦВО
В тяжелом мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Оренбургской области, проведена внезапная проверка по противодействия терроризму.
Военнослужащие подразделений антитеррора были подняты по тревоге и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условной незаконной вооруженной группы, проникшей на территорию воинской части.
В ходе учебных мероприятий личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условного раненого, ведения радиационной и химической разведки.
Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.
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