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09.11.2017 (13:13)

В Оренбургской области проведена проверка боеготовности подразделений антитеррора ЦВО

В тяжелом мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Оренбургской области, проведена внезапная проверка по противодействия терроризму.

Военнослужащие подразделений антитеррора были подняты по тревоге и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условной незаконной вооруженной группы, проникшей на территорию воинской части.

В ходе учебных мероприятий личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условного раненого, ведения радиационной и химической разведки.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Антитеррор
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