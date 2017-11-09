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09.11.2017 (11:27)

Отряд кораблей Балтийского флота завершил деловой заход на Кипр

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола, выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол.  В настоящее время корабли продолжили выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.

 Деловой заход российских кораблей в порт Лимасол продолжался два дня. У моряков была возможность ознакомиться с достопримечательностями острова, пополнить запасы воды, топлива и продовольствия.

Заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода кораблей Балтийского флота. За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.

Отряд кораблей покинул Военную гавань г.Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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