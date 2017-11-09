09.11.2017 (12:37)

В Международном противоминном центре ВС РФ состоялся выпуск иностранных специалистов

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся выпуск специалистов по гуманитарному разминированию вооруженных сил иностранных государств.

Военнослужащие из Армении, Белоруссии и Казахстана проходили обучение по программам дополнительного профессионального образования «Командир подразделения разминирования» и «Специалист по организации противодействия самодельным взрывным устройствам».

Программа обучения включала как теоретические, так и практические занятия, в том числе на основе уникального опыта работы с самодельными взрывными устройствами, приобретенного специалистами Международного противоминного центра при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике.

Все специалисты по итогам экзаменов аттестованы на оценку «хорошо» и «отлично».

Начальник Центра полковник Игорь Михайлик вручил выпускникам дипломы государственного образца о повышении квалификации.

Международный противоминный центр продолжит подготовку иностранных специалистов в области гуманитарного разминирования. Так, на смену убывшим военнослужащим из Армении, Белоруссии и Казахстана для обучения прибыли представители Киргизии и Узбекистана.



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