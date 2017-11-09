09.11.2017 (12:37)
В Международном противоминном центре ВС РФ состоялся выпуск иностранных специалистов
В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся выпуск специалистов по гуманитарному разминированию вооруженных сил иностранных государств.
Военнослужащие из Армении, Белоруссии и Казахстана проходили обучение по программам дополнительного профессионального образования «Командир подразделения разминирования» и «Специалист по организации противодействия самодельным взрывным устройствам».
Программа обучения включала как теоретические, так и практические занятия, в том числе на основе уникального опыта работы с самодельными взрывными устройствами, приобретенного специалистами Международного противоминного центра при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике.
Все специалисты по итогам экзаменов аттестованы на оценку «хорошо» и «отлично».
Начальник Центра полковник Игорь Михайлик вручил выпускникам дипломы государственного образца о повышении квалификации.
Международный противоминный центр продолжит подготовку иностранных специалистов в области гуманитарного разминирования. Так, на смену убывшим военнослужащим из Армении, Белоруссии и Казахстана для обучения прибыли представители Киргизии и Узбекистана.