09.11.2017 (12:28)

Министр обороны вручил фронтовику орден, которым его наградили более 70 лет назад

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил награду ветерану Великой Отечественной войны Кириллу Кирилловичу Ширине, о которой фронтовик и не подозревал.

Вручение прошло спустя 72 года после присвоения во время личного приема граждан в Приемной Правительства России.

Информацию о присвоении Кириллу Кирилловичу Ширине ордена Отечественной войны II степени удалось найти благодаря интернет-порталу «Память народа».

«Награда ждала долго и вот дождалась. Ваша работа и ваши подвиги были высоко оценены Родиной», –– подчеркнул Сергей Шойгу, вручая награду. Он также передал ветерану документы из архива Минобороны РФ.

«Это весь ваш боевой путь, все приказы из архивов военного ведомства. Думаю, здесь есть то, о чем вы даже не догадываетесь», –– сказал Министр обороны.

Ветеран, которому в декабре исполнится 96 лет, поблагодарил главу оборонного ведомства и сотрудников архива.

«Фронтовикам не это так важно, а важно то, что сейчас делаете вы для укрепления обороноспособности страны, для того, чтобы хранилась в памяти нашего народа Великая Победа, ее значение. Это для нас главное», –– подчеркнул ветеран.

За время участия в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны диктор 998-го авиационного ночного ближнебомбардировочного полка 313-й авиационной дивизии старшина Шириня произвел 153 успешных боевых вылета и 987 радиопередач с самолета, чтобы вынудить противника сдаться. Им разбросано более миллиона агитлистовок. Его радиопередачи производили большое впечатление на немецких солдат, что подтверждено показаниями пленных.

Одно из них упомянуто в наградном листе. «После ваших передач настроение немецких солдат становилось еще хуже. Действительно, война проиграна, и мы проливаем кровь впустую. Я поверил словам о плене и решил сдаться. Так думал не один я», –– приводятся показания военнопленного в документе.

Приказ о награждении был издан и подписан командующим 15-й воздушной армией 30 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования, проявленные доблесть и мужество.

Также в ходе приема граждан глава военного ведомства рассмотрел ряд обращений, касающихся жилищного обеспечения военнослужащих, военного образования, патриотического воспитания молодежи и кадровых вопросов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице