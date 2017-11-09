09.11.2017 (10:04)

Военнослужащие ЗВО построили новые железные дороги на всех арсеналах округа

Военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) обеспечили путевым развитием территории всех арсеналов округа. Для этого было проложено более 10 километров железной дороги и оборудовано 10 стрелочных переводов.

В настоящее время на завершающем этапе ведется строительство путевого развития во Владимирской области, где военнослужащие железнодорожных войск выполнили укладку путей протяженностью более трех тысяч метров, плюс обустройство пяти стрелочных переводов и пяти технологических переездов.

Ключевой фазой строительства путевого развития арсенала стала сборка рельса-шпальных решеток. На этом этапе работ военнослужащие железнодорожных войск ЗВО применили новейший комплекс путевой укладки КПУ-1.

Справочно:

Комплекс путевой укладочный КПУ-1 – это абсолютно новая машина, которая включает в себя сложное навесное оборудование и предназначена для проведения комплекса строительных, ремонтных, восстановительных работ на железнодорожных линиях II-V категорий. Отличительной особенностью таких путевых машин является комбинированный ход – благодаря двум видам колес на одном шасси машина может передвигаться как по железнодорожному полотну, так и по автомобильным дорогам общего пользования.

Большое количество модулей, оснащенных универсальными захватами, позволяют выполнять различные механизированные операции, причем время перевода навесного оборудования в рабочее положение занимает не более 7 минут. Комплекс может управляться дистанционно с помощью специального пульта.

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