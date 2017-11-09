09.11.2017 (10:37)

Экипажи многоцелевых истребителей ЗВО отработали посадку на условно зараженный и условно поврежденный аэродром

В ходе летно-тактических учений экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-35 авиачасти Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Карелии, отработали посадку на условно зараженный аэродром.

По замыслу учения инженерно-технический состав авиачасти и специалисты РХБ защиты отработали нормативы при посадке истребителей на условно зараженный аэродром. Пилотам оперативно были предоставлены средства индивидуальной защиты и выполнена специальная обработка самолетов.

Также экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-27 и Су-35 выполнили посадку на аэродром с условно поврежденной взлетно-посадочной полосой (ВВП). Для оценки степени повреждений аэродрома пилоты боевых самолетов осуществили пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на заданном руководителем полетов участке полосы. Кроме того, состоялась тренировка пилотов дежурных истребителей.

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