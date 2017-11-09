09.11.2017 (09:31)

Общий налет БЛА 49-й общевойсковой армии ЮВО в летнем периоде обучения составил около 3 тыс. часов

Общий налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) составил в летнем периоде обучения около 3 тыс. часов, при этом ими было преодолено расстояние более 18 тыс. км.

БЛА активно применялись в различных тактических учениях войск на полигонах для проведения оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений.

Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, осуществлялось по новым нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сокращено за счёт применения беспилотной авиации.

Применение БЛА при выполнении практических стрельб позволило артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки для ведения огня в различных климатических условиях, днем и ночью, в том числе в горной местности.

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